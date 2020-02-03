Пятилетняя девочка пострадала в ДТП под Челябинском

Ребенок был в удерживающем устройстве.

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ДТП произошло днем 2 февраля на 106 км автодороги Челябинск — Троицк. По предварительным данным, 36-летняя автоледи за рулем «Ниссан Тиида» неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир, 5-летняя девочка, получила телесные повреждения, госпитализирована в лечебное учреждение», — сообщили сотрудники ГИБДД.

Известно, что женщина направлялась в Челябинск. В машине находилось двое детей.