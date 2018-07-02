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/ Пострадавшая от взрыва газа челябинка умерла в ожоговом центре

Пострадавшая от взрыва газа челябинка умерла в ожоговом центре

Маленький сын женщины остается в реанимации.
сегодня в 13:44
  |  Происшествия

1 июля от сильнейших ожогов скончалась 42-летняя жительница Челябинска. Женщина получила травмы во время взрыва газа в кирпичной «многоэтажке» в Металлургическом районе. Пострадавшая боролась за жизнь 11 дней.

42-летняя женщина скончалась накануне вечером от полученных травм. Ее 10-летний сын остается в реанимации в тяжелом состоянии. — сообщили сайту «Первый областной» в горздраве.

Напомним, 20 июня в жилом доме по улице Липецкой произошел взрыв газа. Хлопок прогремел в дневное время. Разнесло балкон в квартире на втором этаже, также взрывной волной повредило стены. Несколько человек пострадали. Двух из них — женщину и ребенка — госпитализировали в ожоговый центр Челябинска. У обоих диагностированы ожоги тела и дыхательных путей.

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