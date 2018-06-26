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/ В дом, где прогремел взрыв газа, потихоньку заселяют жильцов

В дом, где прогремел взрыв газа, потихоньку заселяют жильцов

Пятиэтажка нуждается в капитальном ремонте.
сегодня в 18:10
  |  Общество

Жильцы частично вернулись в дом в Металлургическом районе, где произошел взрыв газа. До этого большинство из них в течение шести дней были вынуждены жить у родственников или во временном жилье. Сегодня, 26 июня, из 40 квартир заселили 26. Домой вернулись 45 человек из 69.

Остаются в маневренном фонде - 2 человека, у родственников — 22 человека. Принято решение о снятии ограничения на проживание в квартирах за исключением квартир 7, 3, 6, 11, 25. В них прописаны 10 человек. - пояснили в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Несмотря на нововведения, дом по-прежнему патрулируют сотрудники правоохранительных органов, передает корреспондент 1obl.ru с места событий. В подъездах на данный момент частично отсутствуют стекла, их установкой занимается единственный плотник.

В подъезде нужно установить 48 стекол. Я работаю один, их еще нужно нарезать, на это все нужно время. На работу уйдет меньше месяца, если дадут помощника, будет проще и быстрее. — рассказал плотник Алексей Алимов.

Люди, которым пришлось коротать дни во временном жилье, рады возможности вернуться в свои квартиры. В первую ночь после ЧП местные жители заселились в школу, где спали на матах, брошенных на голый пол.

Кто из соседей ночевал в садах, кто у родственников, кто в машине. Я ухаживаю за дядей, он инвалид, нас на первую ночь разместили в школе, потом перевезли во временное жилье. — поделилась Светлана Боягир.

Взрыв прогремел в среду, 20 июня, на балконе на втором этаже. В результате с ожогами госпитализировали 42-летнюю женщину и 10-летнего ребенка. Они по-прежнему находятся в больнице.

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