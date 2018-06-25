/ Жители пяти квартир остались без крыши над головой после взрыва газа на ЧМЗ

Людям выделено временное жилье.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям проверила состояние дома, где на прошлой неделе произошел хлопок газа. Несколько квартир оказались повреждены взрывной волной, там выбило стекла, повредило межкомнатные и межквартирные перекрытия, а также бетонные плиты. 35 квартир из двух подъездов признаны безопасными, в них уже вернулись жильцы.

Строительные конструкции 1, 2 подъездов подлежат безопасной дальнейшей эксплуатации. Принято решение о снятии ограничения на проживание в квартирах за исключением квартир 7, 3, 6, 11, 25. В поврежденных квартирах прописано 10 человек. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Сейчас людям, оставшимся без дома, предоставлено жилье из маневренного фонда. Районная администрация выделила грузовики для перевоза вещей. Сейчас в уцелевшие квартиры жителей Металлургического района возвращены электроэнергия, водоснабжение и другие системы.