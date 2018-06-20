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/ Мощный взрыв заблокировал женщину в квартире на ЧМЗ

Мощный взрыв заблокировал женщину в квартире на ЧМЗ

Количество пострадавших возросло.
сегодня в 14:59
  |  Происшествия

Сейчас на месте взрыва газа в Металлургическом районе работают спецслужбы. Всего задействовано 80 человек и 20 единиц техники.

В районе ЧП временно отключены системы жизнеобеспечения.

В доме со стороны подъезда выбило окна, стекла разбросаны по всему двору. Территория вокруг дома оцеплена, сейчас внутрь людей не пускают. Спасатели проверяют несущие конструкции. — передает корреспондент программы «Происшествия» с места событий.

Известно, что в момент взрыва рядом находились люди. Женщина из соседней квартиры оказалась заблокирована.

Спасатели мобильного отряда оказали помощь женщине, проживающей на втором этаже. От взрыва двери ее квартиры заблокировались, она нуждалась в эвакуации. При помощи альпинистского снаряжения и лестницы спасатели спустили ее со второго этажа. — рассказали Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Всего из здания эвакуировали 10 человек, во время взрыва они находились в первых двух подъездах «пятиэтажки». Среди пострадавших числится три человека. Их доставили в городскую больницу № 6.

По предварительным данным пострадало 3 человека — 42-летняя женщина и 10-летний ребенок доставлены в ожоговый центр ГКБ № 6, состояние оценивается как тяжелое. Личность еще одной пострадавшей женщине устанавливается, она также доставлена в ГКБ № 6 в состоянии средней тяжести. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

Напомним, 20 июня в Металлургическом районе Челябинска произошел взрыв. Мощный хлопок произошел в результате утечки газа из 5-литрового баллона. Рухнул балкон второго этажа в кирпичной «пятиэтажке».

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