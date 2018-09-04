/ Взломщик пырнул ножом полицейского в Коркино

Правоохранителю потребовалась срочная медицинская помощь.

В дежурную часть ОМВД Коркино поступил звонок от жительницы посёлка Первомайский. Трое неизвестных пытались вскрыть постройки расположенные во дворе её дома. Сотрудники патрульно-постовой службы попытались остановить злоумышленников, в результате чего одному из полицейских было нанесено ножевое ранение в предплечье.

По прибытию на место полицейские обнаружили трех граждан, которые пытались вскрыть дверь помещения. В ходе задержания подозреваемых, сотруднику полиции было нанесено ранение в предплечье. Прибывший на место происшествия дополнительный наряд ППСП помог коллегам задержать и доставить в ОМВД России по Коркинскому району трех местных жителей. — говорится в заявлении пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области.

По факту преступления следственным отделом Коркино возбуждено уголовное дело в отношении трёх злоумышленников по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Максимальный срок наказания по данной статье составляет 10 лет лишения свободы. Кроме того, на одного из задержанных возбуждено дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража» УК РФ. Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.