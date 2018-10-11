/ Мужчину, угрожавшего ножом посетителям салона красоты, задержали в Челябинске

К счастью, в инциденте обошлось без пострадавших.

Мужчина пытался ворваться в салон красоты, находящийся на улице Университетская набережная в Челябинске. Размахивая руками, он пытался угрожать сотрудникам и посетителям заведения через закрытую дверь. Оказаться внутри у мужчины не получилось, потому что на дверях был электрический замок.

Мы беспокоимся о безопасности своих клиентов. Мы установили электрический замок, так что администратор салона открывает двери только тому, кого мы ждем в гости. Руководитель салона увидел, что стоит человек, который к записи отношения не имеет. Потому что это студия красоты именно женская. Пытается вломиться, плюс в руках держит нож. Вызвали по тревожной кнопке охрану, она отлично сработала.— рассказал сайту «Первый областной» муж директора салона красоты Николай Мезенцев.

По вызову приехали сотрудники предприятия «Варяг».

Все произошло 9 октября в студии красоты «Серебро Beauty Lounge» на Университетской Набережной. Бойцы ГБР «Варяга» оперативно среагировали на сигнал тревожной кнопки и заковали дебошира в наручники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГБР «Варяг».

Отметим, в результате инцидента обошлось без пострадавших. Дебошир был доставлен в полицию, этот факт подтвердили в УМВД по городу Челябинску. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали произошедшего.