/ Школьника, зарезавшего сестру, отправили в изолятор на 2 месяца

Сторона обвинения опасалась давления на свидетелей со стороны одиннадцатиклассника.

Подросток, обвиняемый в убийстве старшей сестры, не закончит вторую четверть. Школьника, схватившегося за нож, отправили в изолятор. Меру пресечения избрали через два дня после совершения преступления. На заседании присутствовал представитель следственного комитета, именно он ходатайствовал о заключении под стражу. Предполагалось, что 11-классник может оказывать давление на свидетелей, находясь на свободе.

18 октября 2018 года судом Курчатовского суда в отношении несовершеннолетнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. — сообщили сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Курчатовского района Челябинска Александр Сухоедов.

Напомним, 16 октября на северо-западе Челябинска школьник убил 21-летнюю сестру-студентку. Орудиями преступления были нож и молоток. Подростка сразу задержали. В тот же день возбудили уголовное дело по статье «Убийство». О преступлении рассказал сам подросток. Он позвонил в полицию и попросил приехать на место.