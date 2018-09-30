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/ Семью с маленьким ребенком вывели из горящего дома полицейские

Семью с маленьким ребенком вывели из горящего дома полицейские

Правоохранители случайно заметили пламя, патрулируя город.
сегодня в 13:03
  |  Общество

Сотрудники полиции спасли от смерти в огне семью. Все произошло в Карталах еще 19 сентября. Сержант полиции Михаил Бержицких, младший сержант полиции Иван Аюпов и два стажера по должности «полицейский ППСП», патрулируя город, заметили, что частный сектор полыхает. Они сообщили о пожаре и отправились на место, чтобы узнать, не нужна ли их помощь. Оказалось, что хозяева горящего дома даже не подозревали, что к ним подбирается пламя. Удалось вывести из дома маленького ребенка и его родителей. Все в момент ЧП спали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что огнем охвачен гараж, и пожар перекинулся на веранду жилого дома. Поняв, что хозяева спят и не знают о возгорании, полицейские стали стучать в окна, чтобы разбудить хозяев. Не дождавшись реакции жильцов, младший сержант полиции Иван Аюпов проник в горящий дом через окно. Зайдя в комнату, полицейский патрульно-постовой службы полиции увидел маленького ребенка, спящего в кровати, и передал его командиру ППСП Михаилу Бержицких. Пройдя в другие комнаты, он увидел еще двух взрослых, и, разбудив их, также эвакуировал через окно. — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Дом оказался сильно поврежден, сгорели все надворные постройки. Но хозяева не пострадали. Жертв удалось избежать благодаря оперативной работе сотрудников полиции.

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