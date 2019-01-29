/ Выживший при обрушении дома в Магнитогорске мужчина вновь попал в больницу

Житель Таджикистана не выдержал новости о смерти его семьи.

Выжившего в страшной трагедии в Магнитогорске Шухрата Улфатова вновь положили в больницу. Накануне, 28 января, его родственники решились рассказать мужчине о том, что вся его семья погибла. Ранее Шухрата не беспокоили, опасаясь за состояние его здоровья.

Когда сказали о том, что его жены и детей больше нет, и они погибли под завалами, он потерял сознание. Вызвали скорую помощь, врачи сейчас оказывают ему медицинскую помощь. — сообщили родственники для ASIA-Plus.

Напомним, в результате обрушения подъезда в Магнитогорске вся семья 26-летнего мужчины погибла. Трагедии унесла жизни 24-летней жены Шухрата Раджабмо Исоевой и троих детей: 6-летнего Ахмада, 4-летней Фотимы и 3-летнего Саймухсиддина.