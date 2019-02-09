/ 41 квартиру купили для жильцов рухнувшего дома в Магнитогорске

Все выбрали жилье в «городе металлургов».

Больше месяца прошло со дня трагедии в Магнитогорске. За это время жильцы 41 квартиры, пострадавшей во время взрыва или попавшей под демонтаж, выбрали себе новое жилье. Все квартиры находятся в «городе металлургов». Их выкупили и помогли оформить на новых владельцев.

В настоящее время жители 41 квартиры уже получили выплаты и оформили жилье. Все квартиры куплены в Магнитогорске, из них две — в новостройке. — цитирует РИА Новости замглавы Магнитогорска по социальным вопросам Светлану Тулупову.

Всего расселяют жильцов 92 квартир. Все они подали уведомление на получение нового жилья.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, причиной стал взрыв бытового газа. 39 человек погибли под завалами. 8 февраля в магнитогорском храме состоялась литургия по жертвам трагедии.