/ Семья с детьми выжила после падения иномарки в кювет на Южном Урале

Четыре человека «отделались» легкими ушибами.

Накануне днем на автодороге между Южноуральском и Магнитогорском произошла авария с переворотом, в которой чудом никто не погиб. 34-летняя автоледи потеряла контроль над машиной, в результате чего иномарка вылетела в кювет. В момент ДТП в автомобиле находилось четверо человек — женщина за рулем, 36-летний пассажир и двое детей 6 лет.

Девушка 1984 года рождения, управляя автомобилем «Мазда Аксела», не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части влево, где совершила опрокидывание в левый кювет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате ДТП никто не получил серьезных травм, всем участникам аварии назначено амбулаторное лечение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а пострадавшие — отходят от потрясения.