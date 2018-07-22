/ Мужчина с ножом в руках сорвался с многоэтажки в Челябинске

Спасти молодого человека не удалось.

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Челябинец сорвался с карниза на уровне восьмого этажа одного из домов на улице Братьев Кашириных. До этого он простоял там несколько часов и, по словам очевидцев, периодически кому-то звонил. На месте работали сотрудники экстренных служб, однако предотвратить трагедию все же не удалось.

Мужчина упал на асфальт около девяти часов вечера накануне, 21 июля. За происходящим наблюдала толпа зевак и просто случайных прохожих.

Стоял очень долго, мы шли в пять, говорят он вообще с трёх часов дня на этом карнизе, а в восемь где-то упал, постоянно кому-то звонил. — пояснили челябинцы.

По предварительным данным, спасти мужчину не удалось. В результате множественных травм, полученных от падения с высоты, он скончался. Что побудило его поступить таким образом, устанавливается.