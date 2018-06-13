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/ Легковушка «нырнула» в глубокую яму с подземными коммуникациями в Челябинске. Видео

Легковушка «нырнула» в глубокую яму с подземными коммуникациями в Челябинске. Видео

Водитель не заметил ограничивающие движение знаки.
вчера в 18:49
  |  Происшествия

Челябинец за рулем автомобиля «Лада Гранта» угодил в огромную яму. ДТП произошло сегодня, 13 июня, на улице Доватора в районе дома номер 11. Отечественная легковушка полностью провалилась в вырытое углубление, зацепившись носовой частью за противоположный край. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Водитель говорит, что отвлекся и просто не заметил специальные опознавательные знаки, а их там немало. Когда опомнился, педаль вовремя нажать уже не успел, так и оказался в яме. — сообщили сайту «Первый областной» очевидцы.

Серьезные механические повреждения получил автомобиль. Доставать его из углубления придется с помощью специальной техники. Водитель, по словам свидетелей ЧП, выбрался из салона самостоятельно. На этом участке дороги ведутся ремонтные работы участка тепловой сети. Ранее «Первый областной» сообщал об ограничении движения у 11-го дома на Доватора. Предполагалось, что проезд откроют 20 июня в 20:00. Изменятся ли сроки из-за аварии, пока неизвестно.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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