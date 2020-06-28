«Это же наши дети!»: хозяйка Арчи встретилась с его убийцей

Мужчина заявил, что таким способом защищался от собаки.

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Хозяйка покойного Арчи встретилась с убийцей животного минувшим вечером в Челябинске. Встреча получилась эмоциональной, однако виновный пытался оправдаться. Видео встречи Марина, подруга хозяйки Арчи, выложила в социальные сети.

На вопрос Марины зачем мужчина выстрелил в собаку, он вдруг ответил, что защищался от неё.

«Ваша собака кинулась на меня, я защищался от неё, поэтому выстрелил!»— сказал «охотник».

На это женщины ответили, что хаски — очень добродушные собаки и никогда не кидаются на людей. Тем более на видео, записанном Мариной в тот роковой момент, заметно, что собака просто играла, а как только услышала первый выстрел, сразу же попыталась убежать.

«В полицию мы заявление уже написали, ты будешь сидеть. Мы тебя просили не стреляй, мы тебе говорили, что принесём этих гусей. Собаки это ведь наши дети!»— возмущается Марина.

Хозяйка хаски Екатерина заверила убийцу, что ему не только придётся купить щенка хаски, но и полноценно искупить свою вину. А это, по её словам, будет непросто.

Напомним, ужасающий инцидент произошёл утром 28 июня. Хаски Арчи во время прогулки решил поиграть с мёртвой уткой, а затем появился мужчина с ружьём и начал угрожать хозяйке собаки. В результате пострадало животное.

Полиция уже разбирается в произошедшем. Мужчина задержан сотрудниками охранного предприятия «Витязь». К делу также подключились член Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин и депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бурматов.