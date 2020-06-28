«Убийца должен быть наказан»: Владимир Бурматов пообещал помочь хозяйке убитой хаски

Для этого депутат вылетел в Челябинск.

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Не только полиция и зоозащитники подключились к делу о зверском убийстве собаки в Челябинске. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Бурматов на своей странице в социальной сети Instagram сообщил о множестве поступивших ему сообщений и пообещал помочь разобраться в этой истории.

«Мы сразу же начали заниматься этой вопиющей историей. Я направил депутатский запрос в полицию с требованием привлечь убийцу к уголовной ответственности и возбудить уголовное дело по статье 245 УК РФ „жестокое обращение с животными“. Хотя, с моей точки зрения, там ещё целый букет статьей возможен. Жертв могло быть куда больше. Это первое. Второе — стрелка удалось задержать. Третье — полиция уже включилась. И четвёртое: лечу в Челябинск»,— написал Владимир Бурматов.

По его словам, в рамках региональной недели он отработает этот вопрос с сотрудниками полиции, а также встретится с хозяйкой убитой собаки, чтобы помочь привлечь убийцу к ответственности.

«Такое нельзя спускать с рук. Убийца должен быть наказан!»— добавил депутат.

Напомним, утром 27 июня хаски по кличке Арчи во время прогулки нашла убитую утку и решила с ней поиграть. После этого появился мужчина с ружьём, начала угрожать сначала хозяйке собаки, а затем три раза выстрелил в самого Арчи. Спасти хаски не удалось.

Вечером того же дня сотрудники охранного предприятия «Витязь» сообщили о том, что задержали подозреваемого в убийстве собаки.