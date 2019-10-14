Троих человек ранили в ночной перестрелке в Челябинске

Обстоятельства ЧП выясняют в полиции.

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В Челябинске в ночь на 14 октября в одном из дворов на Свердловском проспекте произошло ЧП. В результате перестрелки серьезно пострадали три человека. С огнестрельными ранениями их доставили в медучреждения города.

«Трое пострадавших: двое госпитализированы с проникающим огнестрельным ранением в ОКБ № 3, третий пострадавший госпитализирован в ГКБ № 5», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации города.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По предварительным данным, все мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.