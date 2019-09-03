Соседи убитого златоустовца рассказали подробности той ночи

Парень погиб по нелепой случайности.

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Напомним, что в одну из больниц Златоуста был доставлен мужчина с огнестрельным ранением в живот. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 сентября. 22-летнего Давида Худояна привезли из квартиры одного из местных домов. Уже в лечебном учреждении молодой человек скончался.

Корреспонденты медиахолдинга ОТВ поговорили с соседями погибшего, которые поделились подробностями произошедшего.

«Ночью мы ничего не слышали. Но утром, когда я пошла на работу, парень какой-то возле подъезда стоял — по телефону разговаривал, вроде, про него. Что в живот ранение было, и после этого побежал в сторону больницы», — рассказала Екатерина Кобелева.

Юрий Лемберт, еще один сосед парня, рассказал, что пообщался с друзьями погибшего Худояна.

«Говорят, что товарищ вроде не хотел, что это так случайно получилось. Разговор идет, что он нечаянно выстрелил. Но они все время здесь собирались. Оба спортсмены», — рассказал Юрий.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что произошло все случайно. Один из друзей взял с собой пистолет Макарова и решил продемонстрировать, при этом случайно нажал на курок.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)», — сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент сотрудниками Следственного комитета ведется проверка обстоятельств произошедшего.

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