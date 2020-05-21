«Выскочил из-за машины»: кроссовер сбил подростка на велосипеде возле школы в Златоусте

Помощь медиков мальчику не потребовалась.

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ДТП произошло в районе школы № 9 на улице Таганайской в Златоусте. Подросток на велосипеде пытался «проскочить» между двумя автомобилями, которые двигались в противоположном направлении. Однако школьнику это не удалось — он попал под колеса иномарки.

«Водитель, управляя автомобилем „Рено Дастер“, совершил наезд на несовершеннолетнего, который выехал из-за автомобиля „Газель“. Водитель увидел велосипедиста и нажал педаль тормоза, но столкновения избежать не удалось», — пояснила инспектор по пропаганде ОГИБДД по ЗГО Ольга Рунова.

Водитель кроссовера рассказал, что ехал на небольшой скорости, поэтому вовремя среагировал. Он добавил, что не ожидал увидеть велосипедиста на проезжей части, где нет «зебры».

«Он же не видел, куда едет. Выскочил из-за машины. Его не видно было, тем более, когда на встречу машина шла. Ладно, я во время по тормозам дал, а так бы сделал его инвалидом. Сидит сейчас у меня в машине. Пока сотрудники ГИБДД не оформят, я его не отпущу. Я же ведь не виноват», — поделился водитель «Рено» Сергей.

Добавим, что от удара школьник едва не улетел в сточную канаву, но ему повезло: серьезных травм удалось избежать, и велосипед остался цел. А на бампере «Рено» остались царапины от удара.