«Десятка» сбила ребенка на велосипеде в Челябинске

Девочка каталась без сопровождения взрослых.

Послушать 00:00

В Челябинске водитель ВАЗ-2110 сбил 10-летнюю девочку на велосипеде. ДТП произошло вечером 8 июня в одном из дворов по улице Александра Шмакова.

В результате происшествия школьница получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Примечательно, что юная велосипедистка находилась на улице без взрослых, каталась без защитной экипировки и велосипедного шлема.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование», — прокомментировали в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей быть внимательными и усилить контроль над детьми в летний период. Детям необходимо рассказывать, какие опасные ситуации могут случиться во время прогулки, объяснять правила безопасного поведения. Водителям напоминают, что по двору нужно ехать на минимальной скорости, особенно, если обзор ограничен. Велосипедистам рекомендуют использовать велошлемы и защитную экипировку.