Водитель на «Гранте» сбил подростка на велосипеде в Челябинске

Подросток ехал по регулируемому пешеходному переходу.

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Вечером в среду, 27 мая, около 17 часов произошло ДТП на улице Курчатова в Челябинске. Подросток ехал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил водитель на «Ладе Гранте».

«В результате ДТП травмы получил велосипедист — подросток 2005 года рождения (рекомендовано амбулаторное лечение). Велошлем и защитная экипировка не использовались. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование», — рассказали в отделении пропаганды БДД ОГИБДД Челябинска.

В ГИБДД напоминают, что прежде, чем пересечь пешеходный переход, велосипедисту необходимо слезть со своего транспортного средства. Кроме того, для большей безопасности им необходимо обзавестись шлемом и защитной экипировкой.