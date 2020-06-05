Встреча сотрудников ГИБДД и водителей маршрутного транспорта прошла в Златоусте

На собрании стороны обсудили ряд вопросов.

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В Златоусте прошла встреча представителей администрации, ГИБДД с владельцами пассажирского транспорта и водителями-перевозчиками. На ней стороны обсудили ряд вопросов, в частности улучшение дорожного полотна в городе и установку новых остановочных комплексов.



Рабочая встреча прошла в пятницу, 5 июня, в здании ОГИБДД города. Помимо упомянутых выше тем стороны также обсудили соблюдение масочного режима среди водителей. Акцент автоинспекторы сделали на ДТП с участием автобусов и пассажирских газелей. В свою очередь перевозчики озвучили ряд проблем, которые по их мнению нужно решить как можно быстрее. Это неудовлетворительное состояние дорог на территории города и остановочных комплексов во всех районах.

«Повесткой дня были рассмотрены три основных вопроса: состояние аварийности на пассажирском транспорте, соблюдение масочного режима водителями маршрутных транспортных средств и профилактика мошенничества в сфере IT-технологий. На рабочей встрече были затронуты моменты как состояния дорог, также был обозначено неудовлетворительное состояние остановочных комплексов. Данный вопрос будет вынесен на комиссию по безопасности дорожного движения, которая состоится в июне»,— прокомментировал заместитель начальника ОГИБДД Игорь Шумилов.

Представитель ГИБДД подчеркнул важность подобных встреч. Для улучшения взаимодействия между перевозчиками и администрацией города они будут проходить на постоянной основе.