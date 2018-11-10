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/ Сотрудников Ильменского заповедника обвиняют в незаконной вырубки лесов

Сотрудников Ильменского заповедника обвиняют в незаконной вырубки лесов

Ущерб составил 5 миллионов рублей.
сегодня в 13:34
  |  Происшествия

Управление Роспотребнадзора в Челябинской области зафиксировало вред от незаконной вырубки лесов в Ильменском государственном заповеднике. Ущерб составил 5 миллионов рублей.

Общий объем незаконно изъятой древесины составил 98.652 кубических метров. Вред, причиненный лесам, расположенным в границах особо охраняемой территории федерального назначения составил 5 миллионов 34 тысячи рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в Роспироднадзоре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений». Кроме того, следственный комитет региона предъявил обвинение руководителю заповедника Светлане Филимоновой.

По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемая, используя служебное положение, подготовила приказ о рубке деревьев для расчистки аварийного участка высоковольтной линии электропередачи. При этом, при подписании приказа утаила от руководителя заповедника количество деревьев, предполагаемых к рубке и умысел на дальнейшую продажу древесины. В результате произведенной незаконной рубки было вырублено более 120 деревьев различных пород на территории государственного заповедника, чем был причинен ущерб Российской Федерации на сумму более 5 млн. рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в следственном комитете России по Челябинской области.

Напомним, Ильменский заповедник находится в центральной части Челябинской области, вблизи Миасса. Лес занимает около 85% территории.

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Комментарии

Дмитрий
14:18, 10.11.2018
В незаконной вырубкЕ

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