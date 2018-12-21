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Вырубку леса на северо-западе города приостановили

Лесной массив подрядчики якобы вырубали «сплошняком».
сегодня в 17:29
  |  Общество

Вырубку леса на Захаренко приостановят до заключения независимой экспертизы. Об этом заявил депутат Государственной Думы России Андрей Барышев после встречи с активистами движения «Защита леса на Захаренко».

В ближайшее время на место приедет лесопатолог и еще раз проверит все деревья — действительно ли они аварийные или больны и насколько профессионально действовали подрядчики. — сказал депутат Госдумы Андрей Барышев.

С жалобой на которых к депутату обратились активисты. По их мнению, непрофессиональные действия подрядчиков привели к тому, что вместе с больными деревьями пострадали и здоровые. Случилось это из-за того, что небрежно срубленные стволы при падении ломали молодые насаждения.

Сегодня Андрей Барышев вместе с жителями микрорайона, лесопатологом и представителями управления экологии выехали на проблемную территорию. После ее обхода и обсуждения всех вопросов депутат рассказал, каковы будут его дальнейшие действия.

Итог такой: сейчас сделаем запрос в прокуратуру и управление экологии, разберемся, как этот подрядчик определял деревья, как определялись аварийные деревья. Сейчас выясним это. Во-вторых, сейчас идет работа, чтобы перевести эту территорию в парковую зону. Будет намечено муниципальное предприятие, которое будет парком заниматься, ну и точечно какие-то лежащие сухие деревья нужно убирать. Ну, а пилить «сплошняком» здоровые — нельзя. Судя по их логике, у нас 80% деревьев — больные. — рассказал Андрей Барышев.

Кроме того, Барышев отметил, что планирует встретится с врио главы Челябинска Владимиром Елистратовым для обсуждения данного вопроса.

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