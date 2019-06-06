/ Организаторы опубликовали программу Ильменского фестиваля

Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня в «Солнечной долине».

Стала известна программа Ильменского фестиваля. Мероприятие пройдет с 28 по 30 июня в окрестностях Миасса на территории ГЛК «Солнечная долина». Ильменский фестиваль авторской песни пройдет в 43-й раз, сообщают организаторы.

На фестиваль приглашены: Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, Галина Хомчик, арт-зонг дуэт «Мастер Гриша», Виктор Третьяков, Лариса Брохман, Роман Ланкин, Анатолий Киреев, ансамбль «Зеленая лампа», ансамбль «Седьмая бригада» и другие представители бардовской песни из разных городов России. Выступят и молодые авторы и исполнители, представляющие иной, но близкий фестивалю музыкальный формат: Павел Пиковский, Алексей Хомчик, Рамиль Бадамшин. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы фестиваля.

Также расширяется география мероприятия, в программе примут участие гости из Казахстана — дуэт Эдуарда Двухимённого и Наргиз, а специальными гостями «Ильменки» станут Тамара Сидорова и Николай Гринько. Также в фестивале примут участие лауреаты Молодежного музыкального конкурса авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».

Отметим, что прямую трансляцию можно посмотреть на сайте Ильменского фестиваля. Там же будут опубликованы программа, карта, схема проезда и все новости о подготовке и проведении фестиваля.