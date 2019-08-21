Челябинцев возмутила вырубка деревьев возле концертного зала «Родина»

Работы завершали в темное время суток.

Жителей Челябинска возмутила вырубка деревьев, которую уже несколько дней производили возле концертного зала «Родина». О том, что в сквере возле «Родины» начались работы, челябинцы рассказывали в социальных сетях, возмущаясь, что деревья создавали тень, которой теперь там не будет.

В администрации Калининского района сообщили, что сквер не останется без деревьев.

«Вырубка деревьев у концертного зала "Родина" производится на законном основании. Деревья будут заменены на крупномеры», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Калининского района.

Возле концертного зала «Родина» будут высажены сибирские кедры, сосны Веймутова, рябины, яблони и черемухи.