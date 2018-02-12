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/ Выпускник ЮУрГУ разбился в пассажирском Ан-148 под Москвой

Выпускник ЮУрГУ разбился в пассажирском Ан-148 под Москвой

Мужчине в день трагедии исполнилось 33 года.
сегодня в 09:57
  |  Происшествия

На борту Ан-148, упавшего под Москвой, находился 71 человек: 6 членов экипажа, 3 пассажира-ребенка и 62 взрослых. Все они летели в Орск. Среди пассажиров был выпускник ЮУрГУ — Илья Ставский. Он закончил энергетический факультет вуза в 2007 году. 11 февраля Илья Ставский встретил свой 33 день рождения. Он летел в Орск, чтобы отпраздновать важное событие в кругу близких. Друзья и родные до сих пор не могут поверить в гибель Ильи.

Илюша, как так… Час назад слышать твой голос и больше не услышать его никогда… Мы не верим. Ты всегда в наших сердцах! — написала на своей странице в соцсети Анна Матюшко.

Напомним, пассажирский Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Спасательная операция, проводившаяся на месте крушения, завершена. Сейчас сотрудники МЧС занимаются поисками тел погибших. Всего на борту находился 71 человек: 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

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