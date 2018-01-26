/ Единственный в мире сверхзвуковой гражданский самолет готовы собрать в России

Идея понравилась Президенту Владимиру Путину.

В России хотят построить сверхзвуковой самолет для гражданских рейсов. Идея получила одобрение Президента Владимира Путина. Воздушное судно хотят построить на базе бомбардировщика ТУ-160, аналогов которого сейчас нет не только в России, но и в мире.

За авиацией будущее. За боевой авиацией, с целью обеспечения обороноспособности страны, и за гражданской авиацией. Мы вот сейчас обсуждали — надо подумать над гражданской версией таких самолетов, при такой огромной территории, как у нас. — сказал Владимир Путин.

По мнению экспертов, идея заслуживает внимания. Во-первых, производство гражданских самолетов обеспечит работой предприятия оборонно-промышленного комплекса, во-вторых, позволит при небольших затратах добираться до любой точки России и мира за короткое время.



На данный момент у нас гражданская авиапромышленность практически отсутствует. В 80-е годы практически половина мирового парка гражданских судов была советского производства. Если мы сможем занять свою нишу в кластере сверхзвуковых гражданских самолетов, конкуренции у нас не будет. Даже в бомбардировочном кластере ТУ-160 аналогов не имеет. — прокомментировал сайту «Первый областной» авиатор Василий Долгошеев.

На создание сверхзвукового гражданского самолета, когда идея утвердится, понадобится 3 года.