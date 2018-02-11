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/ Челябинск скорбит. Пассажирский самолет потерпел крушение под Москвой

Челябинск скорбит. Пассажирский самолет потерпел крушение под Москвой

По предварительной информации, почти все пассажиры - жители Оренбургской области.
сегодня в 20:51
  |  Происшествия

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Московской области. Из столицы он направлялся в Орск. Судно пропало с радаров почти сразу после того, как вылетело из аэропорта Домодедово. На борту самолета был 71 человек. Это 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Скорее всего, выживших среди них нет. По данным flightradar24, перед потерей сигнала самолет резко изменил высоту, снизившись с 1900 до 975 метров.

Возбуждено уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц». Также Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб. — сказано в сообщении ведомства.

На данный момент известно, что специалисты обнаружили на месте крушения один из «черных ящиков». Расшифровать данные с него предстоит экспертам.

Горячую линию открыли в МЧС. Дозвониться можно по телефону 8 800 775 17 17.

В связи с гибелью людей выразил соболезнования президент РФ Владимир Путин, а также премьер-министр Дмитрий Медведев. К ним присоединился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Мы выражаем свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Подмосковье. — сообщил губернатор.

Опубликованы списки погибших:

Пассажиры и члены экипажа:

1.Коболь Виктория
2.Славинская Анастасия
3.Гамбарян Сергей
4.Губанов Валерий
5.Кузьмин Олег
6.Алексеенко Крискентия
7.Хохлова Ольга
8.Насырова Екатерина
9.Козупица Антонина
10.Клаеви Ульрих (?)
11.Усачев Владимир
12.Давыдова Елена
13.Громов Игорь
14.Булатов Лилия
15.Сон Ульяна
16.Кармалеев Борис
17.Панченко Сергей
18.Гаврилов Сергей
19.Владимир Нормантович
20.Варсик Севоян
21.Любовь Николаенко
22.Владимир Ремарчук
23.Виктор Анохин
24.Зоя Анохина
25.Евгений Лиманов
26.Евгений Лиманов
27.Марина Калашник
28.Ципичко Ольга
29.Маргарита Драгина
30.Олег Курепов
31.Алексей Грачев
32.Екатерина Бойкова
33.Ольга Леонова
34.Александр Сергошко
35.Иван Толкачев
36.Евгений Коротков
37.Юрий Ямаев
38.Намиг Гахраманов
39.Евгений Ильинов
40.Никитченко Алексей
41.Анатолий Колодяжный
42.Надежда Красова
43.Оксана Красова
44.Альфия Гаусс
45.Марина Уразаева
46.Галина Никитенкова
47.Илья Оставский
48.Кристина Момзикова
49.Екатерина Киселева
50.Назаров Максим
51.Ведякина Мария
52.Ведиборенко Илья
53.Радчук Инна
54.Акназаров Тамерлан
55.Иванов Вячеслав
56.Толкачев Вячеслав
57.Толкачева Любовь
58.Полетаев Илья Сергеевич
59.Синицина Татьяна
60.Карпухин Анатолий
61.Карпухина Татьяна
62.Долбин Виктор
63.Дмитренко Юлия
64.Гришова Ирина
65.Ковчуга Людмила
66.Толмасова Дарья
67.Мачнева Светлана
68.Александров Илья
69.Тулькубаев Фиргат
70.Мещерякова Наталья
71.Нормантович Александр

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