/ Самолет из Челябинска в Санкт-Петербург задержался на Южном Урале на 14 часов

Все неисправности благополучно устранили.





Благополучно разрешилась история самолета, направлявшегося из Челябинска в Санкт-Петербург. Утром 30 декабря он вернулся в челябинский аэропорт из-за технических проблем. Предварительно, была обнаружена неисправность в системе кондиционирования. Хотя пассажирам сообщили о проблемах с люком и разгерметизации. В зале ожидания они провели лишние 14 часов.



В 22:20 30 декабря ранее задержанный борт рейса SU 6462 благополучно вылетел в Санкт-Петербург из аэропорта города Челябинска. — проинформировали сайт «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.



Напомним, около 8 утра 30 декабря в челябинский аэропорт принял самолет, не так давно оттуда же взлетевший. По техническим причинам пассажиры провели много часов в аэропорту, в это время самолет «чинили». Проблемы с вылетом, однако природного характера, возникли у пассажиров рейсов на Москву. Их вылет отменили и отложили из-за тумана.