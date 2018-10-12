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/ Выпрыгнувшую из окна на пожаре пенсионерку ждет операция

Выпрыгнувшую из окна на пожаре пенсионерку ждет операция

Женщина осталась без имущества и квартиры.
сегодня в 16:35
  |  Происшествия

После пожара в магнитогорской коммунальной квартире без крыши над головой остались сразу три семьи. Среди них женщина с маленькими детьми и пенсионерка. Последняя, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна. Последствия оказались серьезнее, чем простые ушибы и ожог 1−2 степеней. Пенсионерку ждет операция.

У нее серьезные переломы, ушибы, выбиты зубы от удара об асфальт. Сейчас моя бабушка в среднем состоянии. Ей еще предстоит перенести операцию на руку — вторая степень ожога. Помощь мы просим потому, что она осталась без жилья. У моей бабушки все закоптилось, вещи все пахнут гарью, мебель испорчена, телевизор и окна расплавились. Если кому не сложно, помогите нам, просто кто чем сможет. — сообщила внучка пострадавшей Милена Фесенко.

Причина возгорания все еще устанавливается. Меж тем пострадавшей пенсионерке нужны дорогостоящие лекарства для выздоровления.

Узнать, как помочь пенсионерке и ее соседкам, оказавшимся в осенние холода без жилья, можно по телефону: 8 908 586-04-23 (Татьяна).

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