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/ Спящий ребенок сгорел из-за неисправной печи под Челябинском

Спящий ребенок сгорел из-за неисправной печи под Челябинском

Пламя объяло диван.
сегодня в 11:46
  |  Происшествия

На пожаре в Еткульском районе погиб ребенок. Мальчику было 4 года. Как стало известно сайту «Первый областной», ребенок находился дома один, потому что мама на несколько минут отлучилась. Помещение обогревалось печью, которая оказалась неисправна. Она перекалилась, стоявший вплотную к ней диван загорелся. Слезть с него и убежать 4-летний мальчик не мог из-за тяжелого заболевания.

В результате пожара погиб ребенок 2014 года рождения, пострадавших нет. Психологом МЧС оказана психологическая помощь родственникам. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Он был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Известно, что погибшего ребенка обнаружила мама.

Сейчас организована доследственная проверка.

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