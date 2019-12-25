Выпрыгивали со второго этажа: жильцы аварийного дома пострадали при пожаре в Усть-Катаве

Южноуральцы остались без крыши над головой.

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В Усть-Катаве ночью 23 декабря произошел страшный пожар в двухэтажном доме по улице Первомайская. Жильцы не могли выбраться, потому что вспыхнул деревянный подъезд. По предварительным данным, пострадали пять человек. Чтобы спастись, они прыгали из окон.

«Увидела, машина пожарная проехала. Вышла посмотреть — дом горит. Они открыли двери коридорные, там уже был пожар, и они со второго этажа все выпрыгивали, потому что выйти уже нельзя было. Четыре человека пострадали. У нас старая проводка, мы на это грешим», — рассказала жительница соседнего подъезда Нина Поддубная.

Другая соседка пояснила, что в прошлом году дом признали ветхо-аварийным, все его жильцы встали в очередь на получение квартир. Когда произошел пожар, люди выбегали без одежды, босиком, несколько человек женщина приютила у себя. Затем все они разъехались по родственникам, некоторым предложили временное жилье. Пострадавших доставили в больницу.

«Загорелся подъезд, выйти невозможно было. Одна прыгнула со второго этажа — ноги сломала. Еще одна тоже прыгнула, ногу сломала. Сосед ее словил, спину повредил. Скорая помощь приехала», — поделилась соседка Антонина Бочко.

Причины пожара выясняют сотрудники МЧС.