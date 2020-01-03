Конноспортивный клуб вспыхнул в Челябинске

Люди и животные не пострадали.

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Пожар в конноспортивном комплексе произошел в 11 часов 3 января. Прибывшие спасатели обнаружили горение кровли на площади 400 «квадратов». До их прибытия из здания эвакуировали девять лошадей.

«Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников: ближайший пожарный гидрант располагался в 800 метрах от места пожара, тушение проводилось методом подвоза воды. Также, развитию пожара способствовала конструктивные особенности здания — быстросгораемые деревянные перекрытия, а также сгораемый утеплитель стен позволили пламени распространиться в считанные минуты», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. В 12 часов открытое горение было ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал.