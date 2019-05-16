/ Вынесен приговор врачу, отправившего южноуральского солдата с «огнестрелом» в армию

Он внес ложные сведения о здоровье призывника.

Врача-психиатра Городской больницы № 1 в городе Аше, который в 2017 году признал годным к службе в армии Евгения Кувайцева, осудили. Кувайцев погиб в войсковой части. У него было психическое заболевание, о котором знал выдавший справку психиатр. У этого врача молодой чеовек состоял на учете до совершеннолетия. Но психиатр все равно выдал положительное заключение о здоровье.

Ашинский городской суд вынес приговор в отношении врача-психиатра ГБУЗ «Городская больница №», осужденного за совершение преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ — «Служебный подлог». Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. — сообщила сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Напомним, во время службы в армии 18-летнего Евгения Кувайцева из Кропачево с огнестрельным ранением в голову нашли сослуживцы на чердаке одного из зданий военной части в Белогорске, Амурская область. По версии следствия, в кармане у солдата была записка, рядом лежали три стреляные гильзы, а в магазине автомата был четвертый патрон. Спустя почти месяц южноуралец скончался, не приходя в сознание. Сослуживца Кувайцева оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение уставных полномочий: он якобы избивал погибшего. Однако связи между этими действиями и гибелью срочника не нашли.