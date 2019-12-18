Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли на улице в Троицке

Возбуждено уголовное дело.

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Вечером 17 декабря в Троицке возле дороги нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. По рассказам очевидцев, у погибшего была прострелена спина.

«В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего», — рассказали пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Санкция по данной статье подразумевает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.