В Челябинской области укомплектуют военные комиссариаты

Данный вопрос обсудил губернатор с региональным военным комиссаром.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с региональным военным комиссаром Борисом Костырем. Глава региона поздравил комиссара с назначением, которое состоялось в январе. Вместе они обсудили проблемы, которые стоят перед областью.

«Каждый год служить отправляется около семи тысяч человек. Это совместные задачи муниципалитетов и региональной власти, военных комиссариатов. Необходимо понять, где есть недочеты, насколько укомплектованы ваши подразделения и те подразделения в муниципалитетах, которые за эту работу отвечают, для того, чтобы мы скоординировали работу, и не было сбоев», — подчеркнул Алексей Текслер.

Всего в регионе функционирует 29 военных комиссариатов. По словам Бориса Костыря, в них существует недостаток кадров.

«Мы анализировали ситуацию по муниципалитетами. Там, где отсутствует военный комиссар, там ситуация с призывом хуже всего. Необходимо полное укомплектование и постоянная работа с муниципальной и региональной властью», — отметил глава региона.

Борис Костырь согласился, что взаимодействие с властью позволит оперативнее решать общие проблемы, а также поблагодарил Алексея Текслера за сотрудничество.