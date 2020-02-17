Призывникам могут начать отправлять повестки заказным письмом

Это позволит уменьшить количество уклоняющихся от службы.

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В Государственной думе рассмотрели законопроект, в рамках которого призывникам могут начать вручать повестку, отправляя ее по почте. Поскольку на данный момент повестку необходимо под роспись передать получателю, многие граждане призывного возраста стараются избежать этого всеми возможными способами. Без подписи призывника практически невозможно привлечь его к ответственности за неявку в военкомат.

«Законопроектом предлагается следующее: сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в документах воинского учета гражданина», — гласит предложение в сопроводительной записке к законопроекту.

Повестка, которую направили по почте, будет считаться полученной после того, как заказное письмо будет доставлено или вручено призывнику или члену его семьи. Если в повестке будут указаны прошедшие даты явки, посетить военный комиссариат призывник должен не позднее, чем через три дня после ее получения.