/ Мертвеца выловили из водоема возле Челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии

У погибшего не оказалось документов.

В водоеме возле центра сердечно-сосудистой хирургии накануне утром работали спасатели. Их вызвали, чтобы вытащить из воды мужчину. Оказалось, что находившийся в водоеме был мертв. Тело передали сотрудникам полиции. При себе у погибшего не оказалось документов, так что возникли трудности с определением личности.

22 апреля в 09:22 в Центральном районе, проспект Героя России Евгения Родионова, 2, в водоеме ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии», силами МКУ «ЧГСС» из водоема извлечен труп мужчины (личность и возраст устанавливаются). Передан сотрудникам полиции. Классификация водоема — естественный водоем, место запрещено для отдыха и купания. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Получить комментарий от следственного отдела по Центральному району города Челябинска не удалось.