/ Администрация Челябинска извинилась за субботник с мешками для трупов на территории больницы

Мешки, по данным мэрии, оперативно вывезли на полигон.

Челябинская больница № 1 прославилась на всю страну оригинальной упаковкой мусора, собранного на субботнике. Складывали его в патологоанатомические мешки. Фото очевидцев быстро стало мемом. От лица персонала больницы перед впечатлительными челябинцами, чьи чувства были задеты таким субботником, извинилась представительница городской администрации.



Никаким законодательством не определен ни размер, ни особенности тары, в которую собирается мусор. В Челябинске сейчас массово наводят чистоту и порядок, и, наверное, это важнее, чем то, во что мусор сложили. Сотрудники больницы при уборке своей территории использовали разные мешки, все зависело от размера и характеристик мусора. В частности, в ход шли и огромные пакеты для веток и палок. Очень оперативно, в течение нескольких минут, мешки были вывезены на полигон. И это хорошо и правильно. Тем не менее, учитывая резонанс, от лица администрации ГКБ № 1 мы приносим извинения тем горожанам, чьи чувства были затронуты этим инцидентом. — сказала в соцсетях заместитель руководителя пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова.



Напомним, в социальных сетях пользователи бурно обсуждают жуткую находку на территории горбольницы. На газонах, рядом с тротуаром, прохожие увидели заполненные патологоанатомические мешки, предназначенные для транспортировки и хранения тел умерших. Как рассказали очевидцы, появились мешки после субботника, проведенного во дворе медучреждения, и заполнены они мусором. В больнице сообщили, что распоряжения использовать мешок для трупов под мусор не было. Кто решил применять его не по назначению, выяснят.