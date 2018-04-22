Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.77 +0.45 75.79 +0.14
Челябинск
сейчас
 
-0 °C
завтра
 
+4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Администрация Челябинска извинилась за субботник с мешками для трупов на территории больницы

Администрация Челябинска извинилась за субботник с мешками для трупов на территории больницы

Мешки, по данным мэрии, оперативно вывезли на полигон.
вчера в 12:30
  |  Общество

Челябинская больница № 1 прославилась на всю страну оригинальной упаковкой мусора, собранного на субботнике. Складывали его в патологоанатомические мешки. Фото очевидцев быстро стало мемом. От лица персонала больницы перед впечатлительными челябинцами, чьи чувства были задеты таким субботником, извинилась представительница городской администрации.

Никаким законодательством не определен ни размер, ни особенности тары, в которую собирается мусор. В Челябинске сейчас массово наводят чистоту и порядок, и, наверное, это важнее, чем то, во что мусор сложили. Сотрудники больницы при уборке своей территории использовали разные мешки, все зависело от размера и характеристик мусора. В частности, в ход шли и огромные пакеты для веток и палок. Очень оперативно, в течение нескольких минут, мешки были вывезены на полигон. И это хорошо и правильно. Тем не менее, учитывая резонанс, от лица администрации ГКБ № 1 мы приносим извинения тем горожанам, чьи чувства были затронуты этим инцидентом. — сказала в соцсетях заместитель руководителя пресс-службы администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Напомним, в социальных сетях пользователи бурно обсуждают жуткую находку на территории горбольницы. На газонах, рядом с тротуаром, прохожие увидели заполненные патологоанатомические мешки, предназначенные для транспортировки и хранения тел умерших. Как рассказали очевидцы, появились мешки после субботника, проведенного во дворе медучреждения, и заполнены они мусором. В больнице сообщили, что распоряжения использовать мешок для трупов под мусор не было. Кто решил применять его не по назначению, выяснят.

Происшествия
Мертвеца выловили из водоема возле Челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии
вчера в 13:43
Мертвеца выловили из водоема возле Челябинского центра сердечно-сосудистой хирургии
Общество
Руководство горбольницы выясняет, как полные мешки для трупов оказались на газоне
20.04.2018
Руководство горбольницы выясняет, как полные мешки для трупов оказались на газоне
Происшествия
82-летний пешеход пострадал под колесами мусоровоза в Челябинске
16.04.2018
82-летний пешеход пострадал под колесами мусоровоза в Челябинске
Общество
Очистить от мусора и следов вандалов парк «Таганай» зовут южноуральцев
16.04.2018
Очистить от мусора и следов вандалов парк «Таганай» зовут южноуральцев
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Большегруз зажал легковушку в разъезде под мостом в Челябинске
сегодня в 20:08
Большегруз зажал легковушку в разъезде под мостом в Челябинске
Происшествия
Пенсионерка в шубе пропала в Челябинской области
сегодня в 19:20
Пенсионерка в шубе пропала в Челябинской области
Общество
Списки на вакцинацию от менингококковой инфекции составят в Челябинской области
сегодня в 19:12
Списки на вакцинацию от менингококковой инфекции составят в Челябинской области
Общество
Фасады 138 домов дополнительно обновят к саммиту ШОС в Челябинске
сегодня в 19:05
Фасады 138 домов дополнительно обновят к саммиту ШОС в Челябинске
Спорт
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
сегодня в 18:08
Челябинская гимнастка установила сразу два рекорда на шоу Максима Галкина
Происшествия
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
сегодня в 18:02
Пассажира иномарки увезли в больницу после «одиночного» ДТП
Происшествия
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
сегодня в 17:40
Тройное ДТП с грузовиком и маршруткой произошло в Челябинской области
Культура
Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»
сегодня в 17:30
Валерий Ярушин сыграет и споет на юбилейном концерте ВИА «Ариэль»
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6