/ Хирургу, проткнувшему сердце пациентки во время операции, разрешили приступить к работе

Облсуд отменил приговор о запрете на профессиональную деятельность.

Резонансное дело о гибели пожилой пациентки на операционном столе получило новый виток. В 2016 году хирург принял решение о необходимости экстренного вмешательства, в результате чего проколол оболочку и левый желудочек сердца женщины. Пациентка скончалась. Врачу вменили причинение смерти по неосторожности, повлекшее за собой ограничение свободы на 2,5 года, а также запрет на работу.

Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию и отменил приговор миасских коллег. 58-летний хирург миасской горбольницы № 2 получил возможность вернуться в профессию.

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Седельникова, отменил приговор Миасского городского суда от 17 мая 2018 года в связи с примирением сторон по ходатайству потерпевшей. Уголовное дело прекращено, врач освобожден от уголовной ответственности, ранее избранная мера пресечения — отменена. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре областного суда.

Напомним, поврежденное сердце женщины остановилось из-за несвоевременно оказанной помощи. Врач не заметил сделанного им прокола во время операции.