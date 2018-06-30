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Челябинцы ныряют в воду, игнорируя опасность

На берегу местных водоемов патрулируют мобильные группы спасателей.
сегодня в 15:22
  |  Общество

В Челябинске участились случаи, когда горожане и гости города купаются в непредназначенных для этого местах. Желающие охладиться выбираю водоемы, которые не приспособлены для отдыхающих. Некоторые умудряются нырять в искусственные пруды в парках и даже в фонтаны. Делать это категорически запрещено. Велика вероятность травмирования и даже несчастных случаев.

С наступившей теплой погодой, увеличилось количество граждан посещающих водоемы, расположенных в черте города Челябинска. Гражданам рекомендуется отдыхать на водоемах только в местах, оборудованных для этих целей. В целях обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах в места, оборудованных для купания на территории города Челябинска выставлены спасательные посты с осуществлением дежурства матросов-спасателей. — комментируют в ЕДДС.

Рядом с местными водоемами патрулируют мобильные группы спасателей.

Напомним, 27 июня после неудачного прыжка в Голубой карьер скончался челябинский подросток. 17-летний юноша отдыхал с друзьями на берегу. Прыгнув в воду, подросток не вынырнул. Тело погибшего нашли спасатели.

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