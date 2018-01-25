/ Отец и бабушка выкрали грудного ребенка и удерживали в деревне

Вернуть грудничка маме помогли судебные приставы и депутат.

В Брединском районе судебным приставам удалось вернуть грудного ребенка маме. Малышку выкрали и удерживали в деревне родные отец и бабушка. Мама решила вернуть 6-месячного ребенка через суд, получила соответствующий исполнительный лист, но малышку так и не увидела. Тогда на помощь пришли судебные приставы, решившие вернуть ребенка хитростью. Отца и бабушку пригласили в суд, а группа приставов с мамой отправилась за годовалой девочкой.

По предварительной информации, ребенок находился в доме соседей. Информация подтвердилась, но соседи не торопились добровольно отдавать чужое дитя. Представители органов власти, в том числе и приехавший по адресу местный сельский депутат, сумели убедить этих людей не чинить препятствия в исполнении судебного решения и не навлекать на себя уголовную ответственность за незаконное удержание человека. Уже в момент передачи ребенка матери приехали из районного центра отец с бабушкой, которые силой пытались вырвать малышку из рук мамы. Их скандальные действия пресекли судебные приставы и участковый. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Приставы увезли маму и вернувшегося к ней ребенка из деревни, чтобы избавить женщину от проблем. Отцу и бабушке грудничка предстоит в суде ответить за препятствие работе приставов и применении к ним физической силы.



Добавим, что мужчина также должен выплатить алименты своей маленькой дочери.