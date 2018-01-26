/ Разборки за полугодовалого ребенка шокировали жителей Брединского района

Бабушка настаивает, что отдала бы младенца и без вмешательства приставов.

История о том, как судебные приставы вызволяли шестимесячного ребенка у жителей поселка Бреды, всколыхнула весь район. На защиту семьи отца малышки встали их соседи и знакомые.

Сама бабушка ребенка утверждает, что устраивать судебные разбирательства не было смысла: она была готова добровольно передать внучку на воспитание родной матери. Только, по ее словам, мама девочки изначально этого не хотела.

Она оставила ребенка, села в машину и уехала. Ей говорили: куда ты садишься, ты же кормящая мать, она говорит: нет, и уехала в Карталы. — рассказала сайту «Первый областной» бабушка ребенка.

Женщина также заявила, что после того, как внучку забрали, у всей ее семьи начались проблемы со здоровьем. По ее словам, у дедушки ребенка произошел сердечный приступ, резко ухудшилось самочувствие и у отца.

Судебные приставы пояснили, что действовали исключительно согласно предписанию.

Были составлены протоколы и судебный документ, была задача передать ребенка, мы сделали это в течение одного дня. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСП России по Челябинской области.

В происшествии разбираются также прокуроры Брединского района. Там подтвердили, что ребенка передали матери законным способом. Выяснение более подробных обстоятельств инцидента продолжается, в прокуратуре проводят проверку.



Напомним, ранее судебные приставы Челябинской области сообщили о том, что полугодовалую малышку пришлось забирать у соседей бабушки, при этом они были вынуждены привлечь органы опеки и сотрудников правоохранительных органов.



Ранее в подразделение поступил судебный приказ о взыскании с отца девочки алиментов, но затем ребенок был вывезен отцом и бабушкой в свою деревню, откуда малышку матери уже не отдавали. Она обратилась в суд с иском об определении места жительства ребенка, а в качестве обеспечительной меры до окончательного рассмотрения данного иска попросила суд немедленно назначить проживание ребенка с ней, поскольку младенец находится на грудном вскармливании. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе судебных приставов по региону.

