/ Этиловый спирт обнаружили в крови умершего на Южном Урале младенца 3 недель отроду

СК возбудил уголовное дело.

В декабре прошлого года в одной из больниц Коркино скончался 3-недельный малыш. В ходе установления причин смерти было установлено наличие в крови малыша этилового спирта. Открывшиеся обстоятельства способствовали возбуждению уголовного дела.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и все обстоятельства гибели младенца. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством областного следственного управления.

