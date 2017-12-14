/ Бывший сожитель «сдал» подругу, закопавшую младенца в лесу

Полицейские совместно с СК разыскивают подозреваемую.

Правоохранители рассказали подробности гибели новорожденного, которого обнаружили в лесу под Миассом. Имя подозреваемой назвал мужчина, представившийся бывшим сожителем несостоявшейся матери. Также, по его словам, она родила ребенка без помощи медиков, а потом закопала.



12 декабря на телефон дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» от мужчины поступило сообщение о том, что его бывшая сожительница, уроженка Республики Башкортостан ранее самостоятельно родила ребенка и закопала его в лесном массиве в 10 километрах от села Дуванкуль Еткульского района Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время полицейские совместно с представителями следственных подразделений регионального управления Следственного комитета России проводят мероприятия по установлению места нахождения подозреваемой.

Напомним, 13 декабря возле села Дуванкуль Увельского района, в 20 километрах от Миасса, обнаружили мертвого младенца. По данным следователей, видимых следов, указывающих на насильственный характер смерти, на теле маленького мальчика нет. Неизвестно, как долго новорожденный ребенок находился на природе. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дела по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».