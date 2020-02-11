Есть пострадавшие: подробности массового ДТП на М-5 сообщили в ГИБДД

На трассе столкнулись 4 автомобиля.

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В ГИБДД Челябинской области рассказали подробности аварии на трассе М-5. Она произошла около 07:40 утра рядом с Миассом. В ДТП попали четыре автомобиля.

Предположительно, спровоцировал столкновение водитель «Ситроен С5». Он, по предварительным данным, выехал на «встречку» и врезался в «ГАЗ». Тот потерял управление и тоже вылетела на противоположную полосу, угодила в «Сканию», которая везла цистерну с топливом. После «ГАЗ» продолжило нести, он зацепил ещё и молоковоз «Мерседес Акрос», который ехал сзади.

«„Ситроен С5“ съехал в правый по ходу движения кювет, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал его водитель — мужчина 1955 года рождения», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. На месте организовали реверсивное движение машин. Подробности аварии уточняются.