Роботы вытесняют людей: в Челябинской области появилось мобильное приложение «Помощник ОСАГО»

Более тысячи южноуральцев оценили разработку.

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Оформить ДТП без участия инспектора стало возможным еще в ноябре 2019 года. Тогда пилотный онлайн-проект стартовал в Москве и области, республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В период тестового режима приложение на свои смартфоны установили порядка 170 тысяч автовладельцев. Пользоваться приложением на пилотных территориях может любой желающий, независимо от региона проживания.

«ДТП, которое участники оформляют по европротоколу, где выплата будет до 400 тысяч рублей, если оба участника имеют подтвержденные аккаунты в системе „Госуслуг“ и если у водителей стоит это приложение „Помощник“ от Российского союза автостраховщиков, то в него подгружаются их данные, данные по автомобилю, по автострахованию, и тогда участники могут заполнить извещение о ДТП в электронном виде, сделать фотографии, взаимно подписать и отправить. Эти данные верифицированы с обеих сторон, подтверждены электронной подписью и в дальнейшем страховая компания их забирает с сайта РСА, где не существует возможности изменения. Там нельзя исправить фотографию фотошопом и так далее», — говорит заместитель директора по страхованию ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Олег Гришанков.

Такой сервис снижает факты мошенничества и значительно экономит время водителей. После того, как фигуранты ДТП отправили извещение с помощью приложения, они могут уезжать с места аварии. В конце 2020 года сервис начнет свою работу во всех регионах РФ.