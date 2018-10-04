/ Водитель автобуса без тормозов намеренно въехал в столб. Видео

Новые подробности аварии в Магнитогорске.

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Сайту «Первый областной» стали известны новые подробности с участием автобуса ПАЗ. Как рассказал сайту «Первый областной» водитель автобуса Виктор Муравьев, он намеренно врезался в рекламную опору, чтобы избежать более серьезной аварии.

Я начал тормозить перед светофором, отказали тормоза. Чтобы не столкнуться с машинами, выбрал самый лучший вариант. Съехал с дороги, увидел столб, выбрал траекторию и въехал в него, иначе бы вылетел на встречную полосу. — рассказал сайту «Первый областной» водитель автобуса ПАЗ Виктор Муравьев.

В момент аварии он испытал сильный испуг.

Напомним, что ДТП произошло сегодня, 4 октября, в Магнитогорске, возле дома по улице Советская, 84. Отметим, что кроме водителя в автобусе находилась женщина, которая ехала с ним по служебным обязанностям.