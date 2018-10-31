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Фонарный столб рухнул на автомобиль в Миассе

Бетонную конструкцию на крышу иномарки опрокинул самосвал.
сегодня в 14:36
  |  Происшествия

В Миассе накануне, 30 октября, произошло ЧП — на автомобиль «Ниссан» рухнул бетонный столб. По словам очевидцев, проезжавший рядом с парковкой, на которой находилась иномарка, самосвал задел провода, из-за чего бетонная конструкция упала прямо на крышу машины.

Только что упал столб! На машину! Вы бы слышали какой тут грохот был! Просто жесть! У нас хотят делать дорогу, и из-за этого большегрузом вот этим просто сшибли столб. Я в шоке! — рассказала на видео жительница Миасса Олеся Аброськина.

Произошедшее вызвало бурное обсуждение среди жителей города в социальных сетях. Большинство комментаторов с юмором отнеслись к возникшей ситуации.

Эх, кто-то ведёт план по уничтожению освещения в городе. — отметил один из горожан.

Это фиаско, братан. — добавил другой.

К счастью, по предварительным данным, никто из людей в происшествии не пострадал.

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